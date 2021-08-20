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"Это спасение жизни": Голикова призвала беременных прививаться

20:14
  • пятница
  • 20 августа 2021

Безопасность вакцины для будущих матерей доказана

В ходе общения с журналистами в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что перед решением вопроса о безопасности прививки от коронавируса для беременных женщин власти долго проводили исследования.
Беременные стали тяжелее болеть коронавирусом

"Вакцинация - это спасение жизни для беременных: и себя, и своего ребенка, избежание негативных последствий, которые мы видим после перенесенного ковида", - подчеркнула заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).

Она добавила, что абсолютной панацеей прививка не является, но это лучший способ спасения жизни. Уже доказано, что получивший укол легче переносит заболевание.

"Безусловно, есть индивидуальные случаи, но в абсолютном большинстве [случаев] болезнь протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме", - добавила вице-премьер.

Массовая вакцинация в России продолжается с января. Вакцинированы уже свыше 43 миллионов жителей страны.

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