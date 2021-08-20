"Где мой коньяк?" Бузова вышла на сцену в говорящей майке

Певица напомнила о скандале с комментатором Дмитрием Губерниевым

Певица Ольга Бузова вышла на сцену на репетицию в футболке с надписью "Где мой коньяк?". Кадры опубликованы на странице исполнительницы в Instagram.

В настоящее время артистка готовит новый номер с певцом Димой Биланом на конкурсе "Новая волна". Звезды исполнят хит "Пьяная любовь".

Надпись на одежде Бузовой отсылает к скандалу с комментатором Дмитрием Губерниевым, который произошел во время ЧЕ по футболу 14 июня. Тогда телеведущий в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" довел артистку до слез вопросом из детской книжки.

Сначала комментатор съязвил по поводу актерской карьеры Бузовой и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". В ответ певица назвала комментатора "дном". Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Видео: выпуск программы "Мой герой" с участием Ольги Бузовой

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