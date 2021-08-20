ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Где мой коньяк?" Бузова вышла на сцену в говорящей майке

20:25
  • пятница
  • 20 августа 2021

Певица напомнила о скандале с комментатором Дмитрием Губерниевым

Певица Ольга Бузова вышла на сцену на репетицию в футболке с надписью "Где мой коньяк?". Кадры опубликованы на странице исполнительницы в Instagram.

МХАТ опроверг информацию о заключении договора с Ольгой Бузовой
Ольга Бузова вставила отцу новые зубы за миллион рублей
Михалков унизил Бузову

В настоящее время артистка готовит новый номер с певцом Димой Биланом на конкурсе "Новая волна". Звезды исполнят хит "Пьяная любовь".

Надпись на одежде Бузовой отсылает к скандалу с комментатором Дмитрием Губерниевым, который произошел во время ЧЕ по футболу 14 июня. Тогда телеведущий в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" довел артистку до слез вопросом из детской книжки.

Сначала комментатор съязвил по поводу актерской карьеры Бузовой и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". В ответ певица назвала комментатора "дном". Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Видео: выпуск программы "Мой герой" с участием Ольги Бузовой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Ольга Бузова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.