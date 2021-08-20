Правила несложные - участникам нельзя вставать

В Черногории стартовали соревнования по лежанию. Довольно необычный чемпионат проводят в деревушке Брезна уже не первый год, и он пользуется большой популярностью не только среди местных жителей.

Единственный "спортивный" снаряд - матрасы, на которых участникам предстоит пролежать как можно дольше. Правила несложные - нельзя вставать. Но можно спать, принимать пищу, пользоваться ноутбуком и телефоном, передает "ТВ Центр".

В прошлом году чемпионат не проводили из-за пандемии. А вот в 2019 победителю удалось продержаться семь дней и ночей. За что он и получил главный приз - 300 евро.

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