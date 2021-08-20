В Госдуме оценили визит Меркель в Москву

Обсуждались как двусторонние вопросы, так и общеевропейские

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий дал оценку визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.

"Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву носил явно деловой и неполитизированный характер. На повестке ее встречи с президентом Владимиром Путиным стояли как двусторонние вопросы, так и общеевропейские", - отметил парламентарий (цитата по ТАСС).

Особо он выделил обсуждение лидерами переговорного процесса по Донбассу. По словам Слуцкого, Меркель дала понять, что в ходе своей поездки в Киев вернется к этой теме. Именно украинские власти блокируют выполнение минских соглашений.

Кроме того, депутат обратил внимание на призыв Путина к ЕС и США сделать все, чтобы объединить усилия в целях поддержки афганского народа. Россия, заключил Слуцкий, всегда призывает объединяться в борьбе с кризисами, это должны понять на Западе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram