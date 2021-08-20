Байден пообещал ответить талибам на попытки помешать эвакуации

В Афганистане остаются около 6 тысяч военнослужащих США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что провел переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном относительно эвакуации американцев из Афганистана, передает ТАСС.

Глава Белого дома объявил, что гражданские рейсы из аэропорта Кабула возобновляются. Уточняется, что сейчас в Афганистане остаются около 6 тысяч военнослужащих США.

Как подчеркнул Байден, США четко дали понять: если представители "Талибана" (организация запрещена в России) попытаются помешать эвакуации, последует быстрый ответ.

Также стало известно, что Группа семи обсудит ситуацию в Афганистане на следующей неделе. По словам Байдена, ни у кого из союзников США нет сомнений в надежности Вашингтона.

"С тех пор как я выступал в понедельник, мы достигли значительного прогресса, обеспечили [безопасность] аэропорта, смогли возобновить рейсы, не только военные, но и гражданские из других стран", - сказал президент.

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