Минобрнауки: решения по вакцинации преподавателей вузов примут регионы

Противоэпидемические меры для вузов в новом учебном году не изменятся

Решения о вакцинации преподавателей вузов будут принимать на уровне регионов. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Для преподавателей ситуация зависит от субъекта и от решения главного санитарного врача. Как мы знаем, в ряде субъектов соответствующие решения были введены" - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, противоэпидемические меры для вузов в новом учебном году не изменятся. "Что касается требований и противоэпидемиологических мер, это рекомендации, которые даны еще в прошлом году Роспотребнадзором. В этом году принципиальных изменений нет", - сказал он. Таким образом термометрия, ношение масок и обработка помещений остаются обязательными.

Ранее Фальков заявил на заседании совета Российского союза ректоров о недопустимости принудительной вакцинации студентов против COVID-19, в том числе при заселении в общежития.

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