Путин приказал выделить новое здание для ЦИК в Москве

Комиссия также получит нежилые помещения

Центризбирком получит дополнительные помещения и одно здание в Москве. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации.

Управделами президента обязано предоставить ЦИК здание по адресу: город Москва, Большой Черкасский переулок, дом 7. Кроме этого, комиссия получит нежилые помещения в доме неподалеку (дом 11, строение 1).

В сентябре в России пройдут многодневные выборы. Граждане будут голосовать с 17 по 19 сентября за депутатов и глав регионов.

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