ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин приказал выделить новое здание для ЦИК в Москве

21:50
  • пятница
  • 20 августа 2021

Комиссия также получит нежилые помещения

Центризбирком получит дополнительные помещения и одно здание в Москве. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации.

Управделами президента обязано предоставить ЦИК здание по адресу: город Москва, Большой Черкасский переулок, дом 7. Кроме этого, комиссия получит нежилые помещения в доме неподалеку (дом 11, строение 1).

В сентябре в России пройдут многодневные выборы. Граждане будут голосовать с 17 по 19 сентября за депутатов и глав регионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Здание Центризбиркома России
Здание Центризбиркома России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.