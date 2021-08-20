Более 10 пострадавших: ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Инцидент случился на 8-м километре дороги Сальск - Яшалта

В Сальском районе Ростовской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

"Ростовская область, Сальский район, ДТП с участием вахтового микроавтобуса и легкового автомобиля, пострадали 12 человек, направлены в лечебное учреждение для обследования", - сказано в сообщении.

Вместе с тем "Интерфакс" пишет со ссылкой на региональное управление ГИБДД, что в аварии погибла женщина, десять человек пострадали, двое - в тяжелом состоянии.

Уточняется, что ДТП случилось на 8-м километре дороги Сальск - Яшалта. Водитель легкового авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Также поступала информация о том, что среди госпитализированных - 11-летний ребенок.

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