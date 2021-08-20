Пуск "Союза" с британскими спутниками вновь отложили

Это произошло по просьбе европейского заказчика

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb с космодрома Байконур вновь отложили.

Изначально старт планировался на 20 августа, но был отложен на 21-е число из-за проблем с наземным оборудованием стартового комплекса. Сегодня пуск перенесли по просьбе европейского заказчика, передает РИА Новости.

Ракета должна вывести разгонный блок "Фрегат" и 34 британских спутника связи OneWeb на околоземную орбиту.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат".

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