ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Марселе произошла стрельба

22:22
  • пятница
  • 20 августа 2021

Предварительно, ранения получили два человека

Около торгового центра во французском Марселе произошла стрельба, сообщает в пятницу вечером канал BFMTV.
Пять человек ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке

Согласно данным канала, ранения получили два человека. Данных об их состоянии не приводится.

Вместе с тем уточняется, что инцидент имел место в 10-м округе Марселя. Один из пострадавших ранен в живот. Ранения второго - не огнестрельные, он получил несколько ударов.

В настоящее время на месте работает полиция. Выясняются обстоятельства случившегося. Речи о том, что это мог быть теракт, пока не идет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Спецназ полиции Франции
Спецназ полиции Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.