В Марселе произошла стрельба

Предварительно, ранения получили два человека

Около торгового центра во французском Марселе произошла стрельба, сообщает в пятницу вечером канал BFMTV.

Согласно данным канала, ранения получили два человека. Данных об их состоянии не приводится.

Вместе с тем уточняется, что инцидент имел место в 10-м округе Марселя. Один из пострадавших ранен в живот. Ранения второго - не огнестрельные, он получил несколько ударов.

В настоящее время на месте работает полиция. Выясняются обстоятельства случившегося. Речи о том, что это мог быть теракт, пока не идет.

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