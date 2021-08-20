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Оппозиция обвинила Зеленского в расправе над свободой слова на Украине

22:56
  • пятница
  • 20 августа 2021

В партии ОПЗЖ прокомментировали санкции против издания "Страна"

Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) обвинили украинские власти в "преступной расправе над свободой слова".

В заявлении партии говорится, что "режим [президента Владимира] Зеленского дал очередной пинок украинской демократии".

Ранее СНБО Украины ввел санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги и других. Журналистов обвинили в "противоправной деятельностью на территории Украины".

По мнению ОПЗЖ, санкции против СМИ и журналистов продиктованы "страхом власти перед правдой".

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