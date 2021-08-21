Орбиту МКС скорректировали перед прибытием Пересильд и Шипенко

В космосе готовятся к прибытию экипажа "Союз МС-19"

Орбиту Международной космической станции подняли на 1,2 километра в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-19" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-18".

Как сообщили в Роскосмосе, коррекция проводилась двигателями модуля, а не транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17" в целях более эффективного использования топлива.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов": режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров.

Актриса Юлия Пересильд ранее рассказала о свих переживаниях перед полетом. Артистке страшно в первый раз лететь в космос.

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