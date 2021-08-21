Больше 210,8 млн человек заразились COVID-19 в мире

Обновленные данные привел американский университет Джонса Хопкинса

В мире зарегистрировано уже 210 866 755 случаев заболевания ковидом. Такие данные на утро субботы приводит американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 415 276 человек.

Лидером по числу заразившихся остаются США (37 613 822). Второе место занимает Индия (32 393 286). На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия (20 528 99).

Накануне в ряде стран зафиксированы антирекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом: в Японии - 25 155 случаев, в Малайзии - 23 564 заболевших, на Филиппинах - 14 895 выявленных случаев.

За последние сутки в России выявлено 20 992 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 20 351 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 705 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 174 485 летальных исходов, выздоровели 5 983 405 человека.

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