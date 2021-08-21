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Жилые дома в огне: природные пожары бушуют в селе под Нижним Новгородом

11:37
  • суббота
  • 21 августа 2021

Растет площадь возгораний в Марий Эл, Йошкар-Ола находится в едком дыму

В Марий Эл зафиксирована сложная ситуация с природными пожарами. Стремительно растет площадь, пройденная огнем. Сейчас она увеличилась до 900 гектаров. В дыму - Йошкар-Ола. Идет борьба со стихией в Мордовском заповеднике. Режим ЧС сохраняется в Сарове - федеральном ядерном центре. Эвакуированы жители посёлка в Нижегородской области. Тушение во многих регионах осложняет ветреная погода.

Лесные пожары, бушующие в Мордовском заповеднике, из-за сильного ветра перешли границу Нижегородской области. В Сарове действует режим чрезвычайной ситуации, было прервано железнодорожное сообщение, перекрыта часть автотрасс. В поселке Стеклянный сложилась самая тяжелая ситуация. Сгорело одиннадцать построек. Людей удалось эвакуировать. Погибших и пострадавших нет. С огнем боролись и мордовские, и нижегородские пожарные. В тушении задействовали более двухсот семидесяти единиц техники, вертолеты Ми-8 и Ми-26.

Продолжает расти площадь, пройденная огнем в Марий Эл. Сегодня уже горит почти 900 гектаров. Пришлось перекрывать движение по федеральной трассе "Вятка". Была объявлена эвакуация поселка Сосновый бор - из санатория вывезли отдыхающих. Накануне в районе поселка Шап эвакуировали всех детей и сотрудников из оздоровительного лагеря. Тушат пожар более тысячи человек, в том числе добровольцы. Затянута дымом и Йошкар-Ола.

Борьба с огнем - с неба и на земле - продолжается и в Якутии - там сейчас 34 очага лесных пожаров. Работать приходится в тяжелейших условиях.

"С водой напряженно. Жара. Плюс от пожара еще идет тепло. Температуры большие высокие. Приходится проходить ногами за день по десять, а то и по двадцать километров", - сообщил Игорь Гонтарь, парашютист-пожарный амурской Авиалесоохраны.

Практически везде к тушению привлечены силы парашютистов-десантников Авиалесоохраны. Вызванные искусственные дожди уже помогли справиться более чем со 130 пожарами. Самолет-зондировщик сегодня продолжает работу в Горном и Олекминском районах республики. А совсем недавно удалось потушить крайне сложный очаг в национальном парке "Ленские столбы". Борьба с огнем на этой уникальной природной территории шла больше месяца.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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