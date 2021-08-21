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Украину охватили протесты из-за визита патриарха Варфоломея

11:37
  • суббота
  • 21 августа 2021

Многие винят его в церковном расколе

Массовые протесты охватили Украину. Причиной на этот раз стал визит вселенского патриарха Варфоломея, которого многие винят в церковном расколе.

Священнослужитель прибыл в страну в преддверии 30-летия независимости Украины по приглашению президента Владимира Зеленского. Верующие встретили Варфоломея в аэропорту и сопроводили до самой гостиницы, оказав высокому гостю отнюдь не теплый прием. Повсюду - плакаты с требованиями немедленно покинуть страну и обвинениями в раздоре. Именно после предоставления им томоса об автокефалии так называемой Православной церкви Украины радикалы начали захватывать храмы и нападать на священников.

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