В Конгрессе призвали к импичменту Байдена по трем статьям

Американского лидера обвиняют в невыполнении им своих обязанностей в Афганистане

Вмешательство третьих стран в дела Афганистана недопустимо, мир должен принять реальность прихода талибов к власти. Это слова Владимира Путина, который накануне впервые дал оценку ситуации в республике. Тем временем, в США заявления официальных лиц продемонстрировали раскол между Белым домом и Пентагоном. В самом Афганистане ситуация накаляется. Сегодня стало известно, что в районе аэропорта Кабула исчезли около 150 граждан Индии, которые должны были покинуть страну.

Толпа афганцев, желающих уехать из страны, не покидает периметр аэропорта даже ночью. В какой-то момент напряжение нарастает. Вооруженная охрана даёт предупредительную очередь в воздух.

Днём воздушную гавань Кабула осаждают уже тысячи потенциальных беженцев. Запрещенное в России террористическое движение "Талибан" выставило кордон и не позволяет афганцам проезжать в аэропорт. Иностранцам можно, но посольство США уже объявило: люди сами несут ответственность за свою безопасность.

О безопасности в самом Кабуле говорить не приходится. Так сейчас выглядит центр столицы. Повсюду вооруженные патрули на пикапах. Этот велосипедист поплатился за то, что осмелился взять в руки старый афганский флаг. Даже пятничная молитва в городе проходит практически под дулами автоматов. По словам представителей НАТО, только за последнюю неделю американские военные эвакуировали около 12 тысяч иностранных граждан и афганцев. Правда, к действиям солдат США тоже возникают вопросы. Пресс-секретарю Пентагона пришлось оправдываться за видео, на котором охрана грубо забирает афганского мальчика у родителей.

"Отец попросил морских пехотинцев помочь заболевшему сыну. Морпех, который, как вы видели, перегнулся через стену, передал ребенка в норвежский госпиталь, открытый на территории в аэропорту. Мальчику оказали медицинскую помощь и вернули родителям", - сказал Джон Кирби.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь Пентагона также отметил, что до победы над терроризмом ещё слишком далеко. И запрещенная в России террористическая организация "Аль-Каида" продолжает действовать на территории Афганистана. Тем самым Кирби дал понять: оборонное ведомство не поддерживает президента США Джо Байдена в оценке ситуации и не разделяет его оптимизма. Американский лидер, в свою очередь, уверен: миссия США успешно выполнена.

"Какой у нас интерес к Афганистану на данный момент, когда "Аль-Каиды" больше нет? Мы отправились в Афганистан с явной целью — избавиться от "Аль-Каиды", а также чтобы заполучить Усаму бен Ладена. И мы это сделали", - заключил Байден.

Республиканцы в этом явно сомневаются. Накануне сразу несколько представителей партии жестко раскритиковали действия Байдена в Афганистане. По их словам, после такого фиаско президента боевики могут занять всю территорию страны. Пока талибы не контролируют только Панджшир.

"Президент Байден явно оторван от реальности по ситуации в Афганистане. ООН всего месяц или два назад опубликовала отчет, в котором говорилось, что "Аль-Каида" находится в 15 провинциях Афганистана", - сказал сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм.

Конгерссвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин не стала ограничиваться словами и подала на рассмотрение проект резолюции об импичменте президента. Она обвиняет Джо Байдена сразу по трем пунктам, в том числе в невыполнении им должностных обязанностей по ситуации в Афганистане и в узурпации власти. Однако отстранить от власти нынешнего главу Беглого дома вряд ли удастся - обе палаты Конгресса контролируют его сторонники - демократы.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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