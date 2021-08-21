ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стартовал 4-й полуфинал конкурса "Цифровой прорыв"

11:54
  • суббота
  • 21 августа 2021

Состязание проходит на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей"

Четвёртый полуфинал конкурса "Цифровой прорыв" стартовал для почти 6 тысяч участников из разных регионов. Состязание проходит на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В рамках открытия в Москве прошла дискуссия под названием "Новые точки роста и векторы развития бизнеса и государства". Спикеры обсудили перспективы искусственного интеллекта, формы коммуникации в эпоху цифровизации, а также возможности информационных технологий в области развития креативного мышления.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Конкурс "Цифровой прорыв"
Конкурс "Цифровой прорыв"
Участники конкурса "Цифровой прорыв"
Участники конкурса "Цифровой прорыв"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.