Стартовал 4-й полуфинал конкурса "Цифровой прорыв"

Состязание проходит на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей"

Четвёртый полуфинал конкурса "Цифровой прорыв" стартовал для почти 6 тысяч участников из разных регионов. Состязание проходит на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В рамках открытия в Москве прошла дискуссия под названием "Новые точки роста и векторы развития бизнеса и государства". Спикеры обсудили перспективы искусственного интеллекта, формы коммуникации в эпоху цифровизации, а также возможности информационных технологий в области развития креативного мышления.

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