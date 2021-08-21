Оазис в центре Москвы: "Пятерочка" открыла второй цифровой магазин

На втором этаже пространства расположился коворкинг

Технологии будущего уже рядом. В Москве открылся цифровой магазин, где больше не нужно стоять в очереди на кассу. Для покупок понадобится лишь мобильный телефон с доступом в интернет. Удобство, простота и комфорт - далеко не всё, чем могут порадовать клиентов.

Так выглядит магазин будущего. Абсолютно новый формат известной сети. Это уже вторая цифровая "Пятёрочка" в Москве. 2 этажа комфортного пространства: с зоной отдыха и коворкинга на втором и торговым залом на первом уровне.

На покупки уйдет не больше пяти минут. Весь процесс полностью автоматизирован - не надо стоять в очереди на кассе. Достаточно просто скачать приложение и оплатить покупки с телефона.

"Вот здесь есть штрих-код, я навел камеру, у меня появляется в корзине один товар - томат тепличный, красный, 600 грамм, 61 рубль, 99 копеек. Теперь, если я нажму кнопку "Оплатить", произойдет оплата", - объяснил гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.

Есть также кассы самообслуживания. На помощь всегда придут консультанты. А за все покупки начисляются тройные баллы по программе лояльности. Особое внимание уделили дизайну магазина. Чистота и свежесть в торговом зале. На потолке и стенах - панно с живой растительностью, настоящий мох. Акцент на новейших технологиях для клиентского опыта и экологичности.

"Корзинки, которые используются, сделаны из переработанного пластика, холодильники, которые внизу - это экологичные холодильники со сниженным уровнем энергопотребления", - рассказал Гончаров.

"Зеленый" дизайн, передовые технологии и особенный ассортимент - всегда свежие продукты: горячая выпечка, натуральный сок, ароматный кофе. Весь второй этаж - настоящий лофт. Здесь могут отдыхать и работать до 14 человек, есть бесплатный Wi-Fi, розетки, зарядки. Настоящий оазис в центре шумного мегаполиса.

Елена Сахно, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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