ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявили 21 тысячу заболевших коронавирусом

11:09
  • суббота
  • 21 августа 2021

Выздоровело чуть меньше - 20 647

За последние сутки в России выявлена 21 тысяча новых случаев коронавируса в 85 регионах.

"Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 647 человек", - говорится в сообщении оперштаба.

Заболеваемость по регионам:

  • Москва – 1852;
  • Санкт-Петербург – 1665;
  • Московская область – 1119;
  • Свердловская область – 519;
  • Нижегородская область – 502.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 726 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 175 282 летальных исхода, выздоровели 6 004 052 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.