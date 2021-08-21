В России за сутки выявили 21 тысячу заболевших коронавирусом

Выздоровело чуть меньше - 20 647

За последние сутки в России выявлена 21 тысяча новых случаев коронавируса в 85 регионах.

"Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 647 человек", - говорится в сообщении оперштаба.

Заболеваемость по регионам:

Москва – 1852;

Санкт-Петербург – 1665;

Московская область – 1119;

Свердловская область – 519;

Нижегородская область – 502.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 726 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 175 282 летальных исхода, выздоровели 6 004 052 человека.

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