Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья

Это необходимо для развития арендного рынка, полагают в министерстве

Минстрой для развития арендного рынка предложил включить в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России" инициативу о введении налогового вычета с расходов на аренду жилья.

"Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям", - говорится в проекте паспорта программы, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов. Внимание на документ обратило агентство ТАСС.

Министерство также предлагает снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности и создать цифровые инструменты для арендного рынка.

Кроме этого, развитию рынка, полагают в Минстрое, должно помочь создание наемных домов через механизм государственно-частного партнерства и предоставление земельных участков на льготных условиях.

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