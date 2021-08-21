Ивлеева подтвердила развод с Элджеем

Телеведущая призналась, что любит рэпера, но как брата

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева официально подтвердила расставание с рэпером Элджеем (настоящее имя - Алексей Узенюк). Об этом она заявила в интервью журналу Tatler.

"Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали", - сказала Ивлеева.

Интервью журналу также дал Элджей. Он рассказал, как паре удалось расстаться без скандалов.

"На старте мы пообещали всегда быть честными друг с другом и с самими собой, вот и вся формула. Настя – человек, с которым можно обсудить абсолютно все, и она все поймет. Для нас нет запретных тем. Мы сошлись уже сформировавшимися осознанными личностями, мы ценим достижения и победы каждого и навсегда останемся друзьями и поддержкой друг другу", - заявил рэпер.

В июле 2021 года Элджей выпустил трек, в котором намекнул на развод. После этого Ивлеева в соцсети косвенно подтвердила расставание, написав "Нам стало скучно, больше не интересно".

Ивлеева вышла замуж за Элджея в 2019 году. Телеведущая тогда взяла фамилию мужа - Узенюк. Детей за время брака у пары не родилось.

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