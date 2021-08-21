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Сергунина: Москва и Нижний Новгород представили туристический спецпроект на Russpass

12:26
  • суббота
  • 21 августа 2021

Главная задача проекта - помочь гостям обоих городов спланировать свою поездку

Москва и Нижний Новгород запустили совместный туристический онлайн-проект на базе туристического сервиса Russpass.

"В честь 800-летия Нижнего Новгорода на базе туристического сервиса Russpass появилась страница москванижний800.рф. На ней путешественники могут найти интересные маршруты, событийный календарь, специальные предложения от отелей, информацию о ресторанах", - говорится в сообщении на сайте mos.ru.

Главная задача совместного проекта Москвы и Нижнего Новгорода - помочь гостям обоих городов спланировать свою поездку, сделать ее увлекательной и запоминающейся, отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Уже сейчас в межрегиональном событийном календаре представлено 30 мероприятий, которые пройдут с августа по ноябрь. Это спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, гастрономические события", - сказала Сергунина.

Туристам, например, предлагается посетить гала-шоу к юбилею Нижнего Новгорода в акватории Оки и Волги, чемпионат мира по скейтбордингу и показы спектаклей - лауреатов премии "Золотая маска".

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