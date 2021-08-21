Высоцкая трогательно поздравила Кончаловского с 84-летием

Актриса поделилась нежными снимками из семейного архива

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала трогательный пост в соцсети в честь дня рождения своего мужа, режиссера Андрея Кончаловского. Супруга поздравила его с 84-летием, показав фанатам снимки из семейного архива.

"Как хорошо, что ты есть… Как хорошо, мы вместе… Те слова, которые я смогла найти, ты уже получил) С Днём Рождения!" - написала в инстаграме Высоцкая.

Высоцкая поделилась фотографиями с супругом, снятыми в разные годы. Это кадры с ковровых дорожек, фото из путешествий, а также снимки, сделанные в первые годы их отношений.

К поздравлению присоединились многие российские знаменитости. Комментарии под постом оставили Игорь Николаев, Алла Пугачева, Максим Галкин, Игорь Крутой и Наталья Подольская.

Кончаловский и Высоцкая женаты с 1998 года. У пары двое детей: сын Петр и дочь Мария.

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