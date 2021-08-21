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Эксперты разрешили использовать "Спутник Лайт" для пожилых

13:10
  • суббота
  • 21 августа 2021

Об этом сообщили в Минздраве

Эксперты разрешили использовать вакцину "Спутник Лайт" (разработка Центра имени Гамалеи) для людей старше 60 лет. Об этом в субботу сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" у лиц старше 60 лет", - сказал Мурашко. Он уточнил, что препарат применяется преимущественно для повторной вакцинации.

Комментируя статистику по ковиду, министр указал, что в структуре смертности среди пациентов с коронавирусом 85% - это люди старше 60 лет. "Риск колоссальный", - заявил Мурашко (цитата по РИА Новости).

За последние сутки в России выявлена 21 000 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 647 человек.

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