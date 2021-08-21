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Путин анонсировал встречу по Афганистану в рамках ОДКБ

13:24
  • суббота
  • 21 августа 2021

Видеоконференция пройдет в понедельник

Президент России Владимир Путин в субботу проводит в Кремле встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС. В начале переговоров российский лидер заявил, что вопросы безопасности очень важны с учетом ситуации в Афганистане.

"Конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов - вопрос безопасности, особенно в связи с событиями в Афганистане. Мы в понедельник соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ сверить часы. А потом у нас еще работа в плановом порядке в рамках ШОС и ОДКБ", - заявил Путин. Глава государства также отметил, что контакты России и Казахстана находятся на очень высоком уровне.

Токаев, в свою очередь, заявил, что Казахстан и Россия являются союзниками, отношения успешно развиваются. Казахстан и Россия постоянно координируют политику в сфере безопасности, это особенно актуально на фоне ситуации в Афганистане, отметил он.

Президент Казахстана также выразил надежду, что межрегиональный форум России и Казахстана пройдет в октябре, формат уточняется.

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