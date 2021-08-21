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Собянин назвал сроки полного запуска МЦД-4

13:40
  • суббота
  • 21 августа 2021

Диаметр пройдет с запада на восток Москвы и соединит семь вокзалов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что МЦД-4 полностью откроют в конце 2023 - начале 2024 года. На диаметре будет сразу 18 пересадочных станций.

"МЦД-4 пройдет с запада на восток Москвы и соединит семь вокзалов. Мы прогнозируем, что это будет очень популярный диаметр - только внутри Москвы этим новым сквозным маршрутом ежегодно будут пользоваться около 30 миллионов человек", - написал в соцсети "ВКонтакте" мэр.

Собянин также обратил внимание, что сейчас у пассажиров Киевского направления ж/д есть только одна пересадка на метро - на загруженном Киевском вокзале. Однако уже до конца этого года ситуация изменится.

"Мы планируем открыть новые станции перспективного D4 - Аминьевская и Минская, с которых можно будет перейти на одноимённые станции московского метро", - анонсировал мэр столицы.

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