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Ресин осмотрел строительство храма Живоначальной Троицы

14:49
  • суббота
  • 21 августа 2021

Церковь построят в стиле старых московских усадеб XIX века

На юге столицы в районе Чертаново возводят храм Живоначальной Троицы. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Согласно проекту, церковь построят в стиле старых московских усадеб XIX века. Работы идут в соответствии с графиком. Сейчас полностью смотированы кровля и купол, на котором уже установлен крест. Храм сможет вмещать до 500 человек.

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