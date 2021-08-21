Ресин осмотрел строительство храма Живоначальной Троицы

Церковь построят в стиле старых московских усадеб XIX века
На юге столицы в районе Чертаново возводят храм Живоначальной Троицы. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.
Согласно проекту, церковь построят в стиле старых московских усадеб XIX века. Работы идут в соответствии с графиком. Сейчас полностью смотированы кровля и купол, на котором уже установлен крест. Храм сможет вмещать до 500 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram