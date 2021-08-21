Ивлеева оправдалась за долгое молчание на тему развода с Элджеем

Телеведущая объяснила, почему пара несколько месяцев хранила молчание

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, почему она и ее бывший муж, рэпер Элджей (настоящее имя – Алексей Узенюк) долгое время не комментировали информацию о своем разводе.

Слухи о расставании звездной пары появились еще несколько месяцев назад, но официально Ивлеева и Узенюк подтвердили это только сегодня в интервью журналу Tatler. В субботу в СМИ вышли два интервью: с телеведущей и рэпером.

"Мы не понимали, как преподнести этот факт своей аудитории. Не буду же я выкладывать в инстаграм пост "нас больше нет". Ну, come on. Меня сжирало изнутри ощущение, что я не могу себя чувствовать раскрепощенно и свободно. Из-за того, что у людей есть вопросы, а мы не можем дать на них ответы", - объяснила Ивлеева.

21 августа официально стало известно, что Ивлеева развелась с Элджеем. Брак знаменитостей просуществовал два года. Детей у телеведущей и рэпера нет.

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