ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ивлеева оправдалась за долгое молчание на тему развода с Элджеем

14:04
  • суббота
  • 21 августа 2021

Телеведущая объяснила, почему пара несколько месяцев хранила молчание

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, почему она и ее бывший муж, рэпер Элджей (настоящее имя – Алексей Узенюк) долгое время не комментировали информацию о своем разводе.

Ивлеева подтвердила развод с Элджеем
Фанаты увидели в новой песне Элджея намек на развод с Ивлеевой
"Снова пришлось эвакуировать авто": Дептранс пригласил Ивлееву на спецстоянку

Слухи о расставании звездной пары появились еще несколько месяцев назад, но официально Ивлеева и Узенюк подтвердили это только сегодня в интервью журналу Tatler. В субботу в СМИ вышли два интервью: с телеведущей и рэпером.

"Мы не понимали, как преподнести этот факт своей аудитории. Не буду же я выкладывать в инстаграм пост "нас больше нет". Ну, come on. Меня сжирало изнутри ощущение, что я не могу себя чувствовать раскрепощенно и свободно. Из-за того, что у людей есть вопросы, а мы не можем дать на них ответы", - объяснила Ивлеева.

21 августа официально стало известно, что Ивлеева развелась с Элджеем. Брак знаменитостей просуществовал два года. Детей у телеведущей и рэпера нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Элджей (Алексей Узенюк) и Анастасия Ивлеева
Элджей (Алексей Узенюк) и Анастасия Ивлеева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.