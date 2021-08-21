Лидер "Совета матерей" Буцкая призвала защитить права единственных кормильцев в семье

В организации подготовили предложения по защите прав работающих по срочным договорам

Общероссийская общественная организация "Совет Матерей" подготовила предложения по защите трудовых прав работающих по срочным договорам, а также единственных кормильцев и женщин в декретном отпуске.

Российские семьи находятся под защитой законодательства и, если исключить человеческий фактор, на увольнение ряда категорий работников наложен запрет. Защищены, в первую очередь, родители, в одиночку обеспечивающие свои семьи.

Однако некоторые недобросовестные работодатели нашли лазейку и переводят работников на срочные договоры. Это позволяет снимать с себя обязательства по истечению срока действия договоров. Лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая подчеркнула, что на такие ухищрения идут даже представители крупного бизнеса. Этот пробел в законодательстве необходимо менять. "Совет Матерей" предлагает распространить запрет увольнения единственного кормильца и на срочные трудовые договоры, передает АГН "Москва".

Ещё одна норма закона, которой, по мнению общественников, требуется изменение, 14-летний возраст ребёнка, до которого нельзя уволить его родителей – единственных кормильцев. Буцкая пояснила, что этот возраст надо поднять до фактического совершеннолетия, иначе получается, что мы толкаем подростка выходить на работу вместо того, чтобы закончить среднее образование.

Буцкая отметила, что ситуация абсурдна - подростки находятся изначально в проигрышной ситуации на рынке труда. Их прием на работу сопряжен с рядом ограничений для работодателей.

"Защита прав трудящихся – дело благородное, но мы опять забываем о бизнесе. Предпринимателю надо платить налоги, лавировать между множеством законов и постановлений, сводить концы с концами, дебет с кредитом, что называется. Срочные трудовые договоры для того и предусмотрены, чтобы снять с бизнеса лишнюю нагрузку. Кто-то называет это лазейкой в законах, а для кого-то каждая беременная или единственный кормилец – камень, который потянет ко дну его предприятие", - заявил Алексей Яшин, кандидат в ГД России от "Партии роста".

Василий Проханов, кандидат в ГД от партии "Родина" в целом поддержал инициативу "Совета Матерей".

"Но считаю, что какие бы законы мы не написали, какие бы лазейки не закрыли, коммерсанты всё равно найдут возможность избавиться от социальных обязательств перед сотрудником", - сказал он.

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