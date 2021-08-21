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У летевшего в Москву самолета сработал датчик неисправности

15:02
  • суббота
  • 21 августа 2021

Борт приземлился в "Шереметьево"

В московском аэропорту "Шереметьево" приземлился самолет с неисправной системой кондиционирования. Борт совершил штатную посадку, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее в субботу сообщалось, что в этом аэропорту ожидается посадка самолета SuperJet 100 (рейс 6416"Волгоград – Москва") авиакомпании "Россия", у которого сработал датчик "Неисправность системы кондиционирования".

Ранее неназванный представитель авиакомпании "Россия" сообщил "Интерфаксу", что самолет Superjet подал сигнал бедствия над Тамбовской областью. Тогда сообщалось, что это могло произойти из-за разгерметизации.

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