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Жителей Крыма и Краснодарского края предупредили о погодном проклятье

16:10
  • суббота
  • 21 августа 2021

Стихия продолжит бушевать еще несколько дней

Жителям юга России не стоит ждать улучшения погоды в ближайшее время. В центре "Фобос" предупредили, что на Крым и Кубань вновь обрушится волна осадков.

"Над югом России продолжает висеть погодное проклятье!.. Одним днем ненастье, увы, не ограничится", - сообщили синоптики. Наиболее интенсивные дожди пройдут близ черноморского побережья.

"Причиной ухудшения погоды стало вторжение на Русскую равнину холодного фронта из Европы, который опять активизировал черноморскую депрессию", - отметили в центре.

Видео: на Крым и Кубань обрушился циклон "Зарема"

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