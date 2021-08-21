Сбежавших из психдиспансера в Бурятии пациентов задержали

Полиции удалось поймать всех мужчин

Полицейские задержали всех осужденных, сбежавших из психоневрологического диспансера в Бурятии. Об этом в соцсети сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

"МВД по республике Бурятия работает очень оперативно!"- прокомментировал он в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии семь осужденных, проходящих принудительное лечение, сбежали из психоневрологического диспансера. Перед побегом заключенные устроили массовые беспорядки.

Незадолго до этого произошел другой побег. В ночь на 6 августа пятеро заключенных ушли из ИВС в Истре. Полиция пока поймала 4 из 5 беглецов. Пятый — Александр Мавриди, которого считают организатором побега, - все еще находится в розыске.

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