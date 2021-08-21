Актриса Анастасия Макеева попала в больницу с нервным срывом

Врачи также нашли у артистки кровоизлияние в голосовой связке

Актриса Анастасия Макеева рассказала, что переживает истощение. Она была вынуждена обратиться к врачам.

Накануне 39-летняя Макеева показала подписчикам в соцсети фото с горой лекарств, а уже сегодня ошарашила всех госпитализацией с нервным срывом. Медики также нашли у нее кровоизлияние в голосовой связке.

"Как прошел мой день? Утром - больница, капельницы, потом - фониатр и неутешительный диагноз. Нервный срыв и, как следствие, кровоизлияние в голосовой связке. Больницы, уколы, аптеки и теперь после постоянных угроз и оскорблений, адвокаты собирают все справки по вызовам скорых (это было далеко не первое обращение)" - рассказала подробности звезда (цитата по изданию "СтарХит").

Макеева также добавила, что общественность травит не только ее, но и старшего сына Малькова Андрея.

"У Андрея были панические атаки и отсутствие сна, приезжала к нему тоже скорая. То, что творится на странице у Андрея и как его унижают, это просто немыслимо, ему очень нужна поддержка", - сообщила актриса.

Ранее Макеева в четвертый раз вышла замуж. Свадьба сопровождалась громким скандалом, так как Роман Мальков бросил ради актрисы супругу с четырьмя детьми.

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с актрисой Анастасией Макеевой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram