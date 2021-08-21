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Зюганов обратился к участникам форума в Совхозе им. Ленина

19:45
  • суббота
  • 21 августа 2021

КПРФ провела мероприятие "Народные, коллективные, государственные предприятия – будущее России"

Народные коллективные государственные предприятия - будущее страны. С таким заявлением глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился сегодня к участникам форума, на котором собрались представители коллективных хозяйств из разных регионов России.

Местом проведения форума стал подмосковный Совхоз им. Ленина, который глава КПРФ привел в пример как образцовое, современное и высокотехнологичное предприятие, ориентированное на потребности простого рабочего человека. Геннадий Зюганов подчеркнул, что выход из кризиса, в котором сейчас оказалась наша страна, невозможен без активного участия производственной интеллигенции, передает "ТВ Центр".

"Вы здесь собраны не просто руководители. Вы творческая производственная интеллигенция, которая поможет стране выбраться достойно, мирно из очень трудного и критического положения. Культура производства, высокая образованность, классная эстетика, гуманистический подход - это то, без чего ни одна страна в мире не вылезала из кризиса", - сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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