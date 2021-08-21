Байден оконфузился на брифинге

Президент США забыл вопрос журналиста

Президент США Джо Байден допустил ошибку во время брифинга по ситуации в Афганистане. Как следует из расшифровки на сайте Белого дома, американский лидер назвал Доху (это столица Катара) "Дахой".

Кроме того, Байден оконфузился, когда не смог вспомнить вопрос журналиста. Уже отвечая на реплику представителя СМИ, президент попросил повторить тему, передает РИА Новости.

Ранее Байден неоднократно путал имена и страны во время публичных выступлений: Ливия становилась Сирией, Ирак - Ираном, а Обама – Трампом.

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