Светлана Разворотнева: система ДЭГ заслуживает доверия

Онлайн-голосование позволит соблюсти анонимность и тайну голосования

Система онлайн-голосования заслуживает доверия. Об этом сообщила член экспертного совета уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева. По ее словам, дистанционное электронное голосование позволит соблюсти анонимность и тайну голосования.

"Разработчиками учтены все тонкости процедуры голосования, система надежно защищена и полностью отвечает двум важнейшим аксиомам избирательного процесса – анонимности и тайне голосования. Система дистанционного электронного голосования заслуживает доверия и я убеждена, что у нее большое будущее, - прокомментировала Разворотнева.

Чтобы принять участие в ДЭГ, москвичам нужно авторизоваться на портале mos.ru (важно иметь на портале полную учетную запись).

Специалисты исключили возможность двойного голосования: онлайн и на избирательном участке. Новые технологические решения позволяют отложить решение или переголосовать в том случае, если это необходимо. При этом засчитан будет последний голос. По мнению Светланы Разворотневой, эти механизмы защитят тех избирателей, которых принуждают голосовать за определенного кандидата.

"По нашим прогнозам, больше половины всех избирателей в Москве проголосуют в сентябре онлайн", - рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Зампредседателя совета - председатель исполкома "Ассамблеи народов России" Назиржон Абдуганиев отметил, что разработанная система голосования пригодится не только для выборов, но и для решения общегородских проблем и проведения местных референдумов. Например, схожий метод был использован в Троицке: жители определяли, где строить станцию метро.

"Лучше проголосовать онлайн, чем вообще не проголосовать. Избиратели должны понимать, что, исключая возможность дистанционного электронного голосования, они снижают шансы на победу тех кандидатов, которых хотят поддержать. Особенно это актуально для оппозиционных кандидатов и, если люди хотят перемен, необходимо освоить систему ДЭГ", - сказал гендиректор компании "Лаборатория айти анализа" Алексей Демин.

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