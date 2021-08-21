Путин и Эрдоган подробно обсудили ситуацию в Афганистане

Президенты договорились укреплять координацию в этом направлении

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин днем в субботу провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президенты обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции 14 августа 2021 года самолёта Бе-200ЧС Минобороны России, на борту которого находились и российские, и турецкие граждане.

"Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул при этом значительный вклад российских лётчиков в борьбу с лесными пожарами в Республике и выразил искреннюю признательность за оказываемую помощь", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Во время беседы Путин и Эрдоган также подробно обсудили тему Афганистана. Лидеры отметили важные моменты: обеспечение стабильности и гражданского мира в стране, строгое соблюдение порядка и законности.

"Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике", - сообщается в пресс-релизе.

После этого президенты затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики, и условились продолжать контакты.

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