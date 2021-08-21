Узбекистан зарегистрировал "Спутник V"

Вакцину будут производить в стране

Власти Узбекистана зарегистрировали вакцину Центра имени Гамалеи "Спутник V", которая была разработана в России для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

"Согласиться с предложениями министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-UZ-VAC 2001 (рекомбинантная китайская вакцина Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical – прим. ред.) и "Спутник V", производимых Jurabek Laboratories", - говорится в постановлении правительства страны.

Ранее директор по производству Jurabek Laboratories Фаррух Лутфуллаев рассказал в беседе с РИА Новости, что предприятие прошло в России контроль качества.

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