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С 1 сентября утратит силу старая версия знака "Фотовидеофиксация"

18:23
  • суббота
  • 21 августа 2021

Об изменениях напомнили в ГИБДД

В России с 1 сентября утратит силу знак "Фотовидеофиксация" под номером 8.23, предупредили в ГИБДД. С 1 марта на дорогах начали устанавливать знак 6.22. Оба называются "Фотовидеофиксация".

Новый знак ввели, чтобы информировать водителей о контроле за соблюдением правил дорожного движения и избавиться от избытка знаков на дорогах.

Ранее регионы обязали перейти на новый знак до 1 сентября. За городом новый знак будут устанавливать за 150-300 метрах до зоны контроля, в населенном пункте - только на въезде в него.

Фото двух знаков (с сайта "Областной газеты"):

 

 

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Знак "Фотовидеофиксация" (8.23)
Знак "Фотовидеофиксация" (8.23)
Старая и новая версия знака "Фотовидеофиксация"
Старая и новая версия знака "Фотовидеофиксация"
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