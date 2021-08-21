Джоли завела блог в Instagram и написала про Афганистан

Актриса опубликовала письмо девочки

Актриса Анджелина Джоли опубликовала первый пост в соцсети Instagram. Она использовала платформу, чтобы прокомментировать события в Афганистане.

Джоли поддержала жителей Афганистана и опубликовала письмо афганской девочки, которая рассказала, как изменилась жизнь в стране после прихода к власти членов запрещенного в России террористического движения "Талибан".

По словам девочки, она боится талибов, опасаясь, что женщинам больше будет не позволено учиться и работать. "Некоторые говорят, что талибы изменились, но я так не думаю", - написала она.

За почти сутки с момента создания аккаунта на Джоли подписались уже более 5,4 миллиона человек.

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