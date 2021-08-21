ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Джоли завела блог в Instagram и написала про Афганистан

18:33
  • суббота
  • 21 августа 2021

Актриса опубликовала письмо девочки

Актриса Анджелина Джоли опубликовала первый пост в соцсети Instagram. Она использовала платформу, чтобы прокомментировать события в Афганистане.

Путин и Эрдоган подробно обсудили ситуацию в Афганистане
Захвативший власть в Афганистане "Талибан" попросил помощи у других государств
Назван дедлайн для россиян, желающих выехать из Афганистана

Джоли поддержала жителей Афганистана и опубликовала письмо афганской девочки, которая рассказала, как изменилась жизнь в стране после прихода к власти членов запрещенного в России террористического движения "Талибан".

По словам девочки, она боится талибов, опасаясь, что женщинам больше будет не позволено учиться и работать. "Некоторые говорят, что талибы изменились, но я так не думаю", - написала она.

За почти сутки с момента создания аккаунта на Джоли подписались уже более 5,4 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Письмо Анджелины Джоли
Письмо Анджелины Джоли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.