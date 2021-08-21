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В московской квартире взорвалась граната. Погибли мужчина и ребенок

19:02
  • суббота
  • 21 августа 2021

Еще двое человек пострадали

В Москве в квартире дома на улице Малая Набережная произошел взрыв гранаты, в результате которого двое человек погибли – мужчина и ребенок – и еще двое пострадали. Об этом агентству РИА Новости сообщил неназванный представитель экстренных служб.

В пресс-службе столичной прокуратуры отметили, что мужчина, пострадавший в результате взрыва (ведомство пока говорит о неком "хлопке"), умер в автомобиле скорой помощи. Погибшему ребенку было 14 лет. Также пострадал 12-летний мальчик.

По данным СК, погиб подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения, еще один мальчик госпитализирован. По предварительным данным, подросток незадолго до случившегося принёс в квартиру некое "техническое устройство". Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте оружия.

В "Мосгазе" заявили, что бытовой газ не является причиной инцидента на улице Малая Набережная.

На месте происшествия находится и. о. Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик.

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