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Путин прибыл в Нижний Новгород на торжества к 800-летию города

19:30
  • суббота
  • 21 августа 2021

Президент посетит шоу и встретится с губернатором

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Нижний Новгород, где в эту субботу отмечается 800-летие города. Глава государства примет участие в мероприятиях по случаю юбилея.

Путин ознакомится с результатами самой масштабной за 50 лет реконструкции Нижегородского кремля и осмотрит парк отдыха "Швейцария" после его комплексного благоустройства, а также посетит гала-шоу "Начало нового". Оно начнется в субботу в 20:21. Режиссер шоу - призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух. В графике поездке значится также встреча с губернатором региона Глебом Никитиным.

Согласно данным портала госзакупок, на которые ссылается РИА Новости, 50 сотрудников правительства региона с 5 августа проходили обсервацию на случай приезда президента.

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