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Трамп заявил о возможном возвращении армии США в Афганистан

09:48
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Экс-президент обвинил Джо Байдена в "ужасающем решении"

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в ходе митинга своих сторонников в штате Алабама, что американская армия должна быть готова вернуться в Афганистан.
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"Мы должны войти, нам следует это сделать, когда будет правильно. А теперь мы можем быть вынуждены войти, потому что этот человек, который управляет нашей страной, принял ужасающее решение, вывести всю нашу сильную армию", - цитирует экс-главу Белого дома РИА "Новости".

Трамп добавил, что, по его данным, сейчас в Афганистане находятся 45 тысяч солдат США, а не 10 тысяч, как объявляют официальные власти. По словам политика, если Вашингтон не примет соответствующих решений, эти люди могут погибнуть.

Кроме того, бывший глава государства заявил, что с выходом США из Афганистана туда собирается Россия.

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