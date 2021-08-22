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"По шесть тысяч в месяц": Аксенов похвалил Зеленского за оплату квартиры в Крыму

09:51
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Жилплощадь находится в поселке Ливадия

Президент Украины Владимир Зеленский оказался дисциплинированным плательщиком квартирных платежей. Об этом в эфире "Россия 24" рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
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"Молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает", - заметил руководитель региона.

Двумя годами ранее стало известно, что в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма купила квартиру супруга Зеленского Елена.

Как позднее объяснили в пресс-службе Зеленского, сделка состоялась в 2013 году - то есть до того, как полуостров воссоединился с Россией.

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