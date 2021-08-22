ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Япония отказалась предоставить данные о попросившем убежище россиянине

10:07
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Генконсульство России продолжает разбираться в ситуации

Генконсульство России в Саппоро прокомментировало информацию о том, что российский гражданин якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо и попросил убежища.
Россия и Япония обсудили Курилы и мирный договор

"Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро", - отмечено в посте дипмиссии в социальной сети Facebook.

Как уточнили дипломаты, на полное отсутствие данных ссылается и управление безопасности на море.

Круг, добавили в генконсульстве, замкнулся - у отдела иммиграционного контроля Саппоро нет указаний из Токио, а глава отдела России МИД Японии отсылает за получением информации в Саппоро.

Ранее агентство Kyodo сообщило со ссылкой на источники в правительстве, что гражданин России приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии и попросил политического убежища.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Флаги России и Японии
Флаги России и Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.