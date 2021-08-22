Япония отказалась предоставить данные о попросившем убежище россиянине

Генконсульство России продолжает разбираться в ситуации

Генконсульство России в Саппоро прокомментировало информацию о том, что российский гражданин якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо и попросил убежища.

"Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро", - отмечено в посте дипмиссии в социальной сети Facebook.

Как уточнили дипломаты, на полное отсутствие данных ссылается и управление безопасности на море.

Круг, добавили в генконсульстве, замкнулся - у отдела иммиграционного контроля Саппоро нет указаний из Токио, а глава отдела России МИД Японии отсылает за получением информации в Саппоро.

Ранее агентство Kyodo сообщило со ссылкой на источники в правительстве, что гражданин России приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии и попросил политического убежища.

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