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"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb

10:20
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Прежде пуск дважды переносили

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что стартовавшая с космодрома Байконур российская ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту британские космические аппараты системы связи OneWeb.
Ракета "Союз-2.1а" вывела корабль "Прогресс МС-17" на орбиту

"Есть отделение всех 34 космических аппаратов", - приводит сообщение госкорпорации РИА "Новости".

Старт произошел в 1:13 по Москве. Прежде пуск дважды переносили: сначала из-за сбоя в работе российского оборудования, затем - из-за неполадок в программном обеспечении наземного комплекса управления OneWeb.

3 часа 45 минут - столько занял развоз спутников по орбите разгонным блоком "Фрегат". Всего он совершил 10 маневров. По итогам запуска орбитальная группировка OneWeb увеличилась до 288 спутников.

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