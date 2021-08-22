Число случаев COVID-19 в мире достигло 211,4 млн

На первом месте по числу заболевших остаются Соединенные Штаты
Как следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, на утро воскресенья число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире составило 211 миллионов 399 тысяч 163.
Умерли с начала пандемии 4 миллиона 423 тысячи 925 человек.
На первом месте по числу заболевших остаются Соединенные Штаты (более 37 миллионов), далее идут Индия (свыше 32 миллионов) и Бразилия (20,5 миллиона).
Согласно данным специализирующегося на статистике портала Worldometer, на утро воскресенья коэффициент смертности на 1 миллион населения планеты составил 569,2.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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