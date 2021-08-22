Комфортная свежесть: чего москвичам ждать от погоды в воскресенье

Возможны небольшие осадки

В воскресенье в российской столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами - небольшой дождь. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

"Максимальная температура воздуха плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23, что укладывается в рамки климатической нормы последней декады августа. Такая комфортная свежесть", - приводит прогноз синоптика РИА "Новости".

Ветер, добавил он, будет северо-западный с порывами до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти, но в рамках нормы. Прогнозируемый показатель - 748 миллиметров ртутного столба.

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