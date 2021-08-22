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Путин поздравил жителей Коми со 100-летием республики

10:28
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Президент отметил хороший потенциал региона

На сайте Кремля опубликовали поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина по случаю 100-летия Республики Коми.
Путин поздравил жителей Кузбасса с 300-летием региона

"Ваш северный край по праву славится разнообразием и красотой природных ландшафтов, перспективными месторождениями полезных ископаемых, а главное - трудолюбием и гостеприимством жителей, богатой палитрой самобытных традиций и культур", - отметил глава государства.

Как подчеркнул российский лидер, празднующий юбилей регион обладает хорошим потенциалом - там реализуются востребованные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве, создаются условия для привлечения инвестиций.

Также президент добавил, что в Коми большое внимание уделяется становлению современного этнографического и экологического туризма, совершенствуется социальная и транспортная инфраструктура.

Путин выразил уверенность в том, что жители региона и впредь будут добиваться значимых результатов.

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