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В России отмечают День флага

11:14
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Соотечественников поздравил экипаж МКС

Важный день для миллионов россиян, которые любят свою страну и чтят ее традиции и культуру. Сегодня День флага - главного символа нашего государства с более чем трехсотлетней историей.
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В разные периоды ему на смену приходил черно-желто-белый стяг Российский империи и красное полотнище с серпом и молотом Советского Союза. А в 1991 году на всех госучреждениях страны вновь подняли яркий триколор.

Праздник традиционно объединяет всю Россию. В Крыму в лагере "Артек" развернули флаг длиной в километр, полностью разглядеть который можно разве что с высоты птичьего полета. В Астраханской области символ установили на Петровском маяке - в самой южной точке региона.

На Байкале дети запустили десятки воздушных змеев в цветах нашего флага. И даже Северный полюс в честь праздника стал ярче.

В Саратовской области триколор развернули на месте приземления первого в мире космонавта. А нынешние герои - экипаж МКС - поздравили россиян с орбиты.

"Этот праздник является связующим звеном между нашим прошлым, настоящим и будущим. Уважение к своему флагу - это то качество, которое объединяет нас и делает сильнее. Это дань уважения истории, культуре и наследию нашей страны", - отметил космонавт Петр Дубров.

"От всей души поздравляем вас с праздником. Гордитесь страной, берегите ее и храните традиции", - добавил его коллега Олег Новицкий.

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